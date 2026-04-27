Участок реки Дон в Ростовской области хотят сдать в аренду через торги

Министерство природы Ростовской области объявило торги на право пользования акваторией. Участок находится на левом берегу Дона, в Волгодонске. Рядом — Цимлянское водохранилище, турбазы и пляжи. Заявки принимают до 15:00 28 апреля. Сам аукцион пройдет 12 мая.Начальная цена за 10 лет аренды меньше 4 700 рублей. Шаг аукциона — 467 рублей. Задаток равен стартовой цене. Договор рассчитан на десять лет с возможностью пролонгации.На воде можно будет организовать бизнес (пляжи, прокат лодок и гидроциклов, места для купания). Запрещен только забор воды. Площадь участка составляет 258,3 квадратного метра.Победителю предстоит подписать договор за три дня и заплатить финальную цену.