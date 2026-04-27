В Ростове-на-Дону на продажу выставили редкий милицейский ВАЗ-2103

В Ростове-на-Дону на продажу выставили редкий седан ВАЗ-2103. Продавец оценил автомобиль жёлтого цвета в 7,5 миллиона рублей.Согласно объявлению, машина была выпущена в 1974 году и за все время эксплуатации проехала чуть более 800 километров. Утверждается, что автомобиль, у которого было 3 владельца, полностью исправен.Отмечается, что кузов сохранил оригинальную заводскую окраску. На нем присутствуют характерные трафареты ГАИ, а на паре передних дверей размещен герб СССР. Автомобиль оснащен карбюраторным мотором рабочим объемом 1,5 литра, который выдает 75 лошадиных сил. Коробка у авто - механическая.