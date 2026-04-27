В Ростовской области увеличился спрос на грумеров и курсы дрессировки собак

В Ростовской области вырос спрос на грумеров и курсы дрессировки собак. Данные публикуют специалисты за февраль-март 2026 года.Эксперты сравнили данные 2026 года с данными за 2025 год. В Ростовской области спрос на курс дрессировки вырос на 26%. Стрижка питомца и вычесывание шерсти также пользуются популярностью. Спрос на груминг вырос на 43%. На 42% увеличился интерес к стрижке когтей у домашних любимцев.Люди чаще прибегают к помощи зоопсихологов – спрос вырос на 20%. При этом экзотические питомцы также пользуются популярностью. В Ростовской области все чаще обращаются за помощью к специалистам по енотам – спрос увеличился на 34%.По данным Авито, зарплата грумеров за последний год выросла на 33% - чуть более 68 тысяч рублей в месяц. Ветеринары получают немного больше – 76 027 рублей.