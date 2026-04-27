Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с ЦСКА

24 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. Эксперты разбирали итоги 26-го тура Российской Премьер-Лиги. В результате были наложены штрафы на ЦСКА и «Ростов», которые играли в Москве 21 апреля.Наказание связано с нарушением дисциплинарного регламента. Главный тренер московского клуба Фабио Челестини покинул техническую зону во время матча. За это КДК РФС оштрафовал его на 50 тысяч рублей.Физиотерапевт «Ростова» Алехандро Нуньес Лопес также нарушил правила, выйдя за пределы техзоны. Ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.Матч между ЦСКА и «Ростовом» завершился ничьей — 1:1.