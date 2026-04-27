Ростовчан предупредили о штрафах и тюрьме за порчу кустов сирени
С приближением сезона цветения сирени ростовчан призвали воздержаться от сбора букетов в общественных местах. Как пояснила юрист Анна Павлова, сирень, высаженная в парках, скверах и во дворах, является муниципальной собственностью и объектом благоустройства.
За порчу и хищение сирени предусмотрена ответственность:
• Административная: штрафы от 300 до 5 000 рублей.
• Уголовная: при значительном ущербе (повреждение более половины куста или целых ветвей) может грозить:
o штраф до 40 000 рублей, исправительные работы или до 2 лет лишения свободы (по статье 167 УК РФ);
o штраф до 500 000 рублей или до 7 лет лишения свободы (по статье 260 УК РФ);
o при продаже сорванных веток – штраф до 80 000 рублей за кражу.
Хотя на практике сборщики букетов редко привлекаются к ответственности, масштабный сбор или попытка продать сорванные цветы могут привести к серьезным последствиям.
Единственный законный способ украсить дом букетом сирени – сорвать его на собственном участке или с разрешения владельца частной территории. При этом рекомендуется использовать секатор, а не ломать ветки, чтобы не навредить растению.