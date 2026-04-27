В Ростовской области названы районы с полянами громадных сморчков
На полянах в Ростовской области находят гигантские грибы сморчки. Жители поделились своими находками за прошедшие выходные 25 и 26 апреля.
Так, в окрестностях Новошахтинска «тихим охотникам» удалось собрать несколько тазиков таких грибов. Размер одного сморчка там размером с ладонь.
Еще крупные сморчки находят в Тацинском, Неклиновском, Аксайском, Октябрьском районах, а также в станице Романовской и городе Константиновском.
Сморчки - это одни из самых ранних весенних грибов. Они появляются со сходом снега, когда почва прогревается и устанавливается теплая температура. От других грибов сморчок отличается внешним видом шляпки. Она имеет яйцевидную форму с извилистыми складками. У грибников сморчок считается настоящим деликатесом, из которого готовят соусы, супы и другие блюда.
В последние выходные апреля любители тихой охоты находят целое ассорти грибов. Например, на полянах Семикаракорского, Мясниковского и Неклиновского районов растет энтолома садовая. А маслят сейчас можно встретить в Семикаракорском, Цимлянском и Усть-Донецком районах. Помимо этого, в Тацинском и Семикаракорском районах жителям удалось собрать несколько корзин грибов.
Люди уже принимаются за приготовление ранних весенних грибов. Некоторые приступают к закатке в банки, а кто-то не упускает возможность полакомиться добычей уже сейчас.