«Ростов-Дон» вырывает победу в Астрахани и выходит вперед в полуфинальной серии Суперлиги

Фото: ГК Ростов-Дон

Напряженный поединок в Астрахани завершился победой женского гандбольного клуба "Ростов-Дон". Матч в рамках полуфинальной серии Суперлиги 2025/2026 против "Астраханочки" завершился со счетом 26:25 в пользу ростовчанок.Начало матча было не самым зрелищным. К девятой минуте "Ростов-Дон" смог забросить лишь три мяча, в то время как "Астраханочка" не смогла отличиться ни разу. Однако, удаление в составе гостей открыло хозяйкам площадке путь к возвращению в игру: они не только сравняли счет, но и к концу первого тайма повели 12:10.Второй тайм прошел в напряженной борьбе. "Астраханочка" сумела нарастить свое преимущество до трех мячей, а затем, на 42-й минуте, и до четырех (18:14), казалось, окончательно склонив чашу весов в свою сторону.Но "Ростов-Дон" продемонстрировал характер. Во второй половине тайма ростовчанки смогли перехватить инициативу и сравняли счет к 50-й минуте (20:20). Несмотря на последующие удаления, которые вновь позволили "Астраханочке" выйти вперед, команда из Ростова-на-Дону вновь отыгралась, держа болельщиков в напряжении до последних секунд.Развязка матча оказалась по-настоящему драматичной. За полторы минуты до финальной сирены счет был равным – 25:25. Решающее значение имела реализация семиметрового броска Дарьей Стаценко, которая за 20 секунд до конца игры вывела свою команду вперед. "Астраханочка" предприняла попытку сравнять счет в финальной атаке, но надежная оборона "Ростов-Дона" смогла удержать победу. Дарья Стаценко была признана лучшим игроком матча.