Движение по улице Пойменной в Ростове-на-Дону ограничат в мае из-за ремонта

В период с 13 по 24 мая 2024 года в Ростове-на-Дону будет временно ограничено движение автомобильного транспорта по улице Пойменной. Ограничения затронут участок дороги в створе железнодорожного моста.

Данные меры необходимы для проведения ремонтных работ на водоотводных лотках.

Городская администрация призывает водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок, чтобы скорректировать маршруты и избежать возможных неудобств.

Напомним, что в мае в Ростове на полгода ограничат движение на Кировском проспекте. В районе дома № 57а с 4 мая по 7 ноября запретят движение транспорта и пешеходов.
