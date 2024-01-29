Екатерина Уласевич стала новым вратарем женского ФК «Ростов»

Фото: ЖФК «Ростов»

Екатерина Уласевич подписала контракт с женским ФК «Ростов». Об этом клуб сообщил в социальных сетях 29 января.У девушки насыщенный профессиональный путь. Свою спортивную карьеру она начала в Звенигородском «УОР-Звезда». После играла за «Мордовочку» и «Россиянку». Екатерина также провела два сезона в «Рязани-ВДВ».В 2016 году она выступала в составе турецкого клуба «Бешикташ». В 2018 году играла за румынскую команду «Олимпия». В том же году вернулась в Турцию, но в другую команду - «Амед».В сезоне-2019 футболистка приехала в Россию и стала основным вратарем красноярского «Енисея». Последние 4 года Екатерина провела в чемпионате Белоруссии в командах «Неман» и «Динамо-БГУФК».