В Ростовской области за 22 миллиона рублей продают действующую акваферму

Акваферму в Ростовской области продают за 22 миллиона рублей. В состав продаваемого комплекса входит внушительная дамба протяженностью 0,710 километра, предназначенная для регулирования водного режима.Сердцем фермы является рабочий чек для разведения малька, занимающий площадь 4 гектара. Это пространство дополняется прилегающей территорией общей площадью 21,5 гектара, находящейся в собственности. К чеку подведен собственный трубопровод, обеспечивающий бесперебойное заполнение водой.Сам водоем, занимающий впечатляющие 200 гектаров, глубиной от 5 до 8 метров, получает питание как от самотека реки Тузлов, так и от чистейших родниковых вод. Дополнительным преимуществом является близость скважин, глубина которых составляет всего 2-5 метров. Анализы воды неоднократно подтверждали ее высокое качество и идеальную пригодность для разведения ценных пород рыб, таких как форель и осетр.Для эффективного сброса воды предусмотрены обводной канал и специализированный подземный трубопровод. Важно отметить, что градостроительный план на объект готов, и вся необходимая документация, включая разрешения на строительство, находится в наличии.Инфраструктура комплекса также заслуживает внимания. На территории расположено благоустроенное помещение для охраны, оснащенное отоплением и освещением, а также уютная беседка с мангальной зоной для отдыха. К объекту подведены необходимые коммуникации: по дамбе проходит высоковольтная линия электропередачи, а к комплексу – водопровод и газопровод. Территория надежно огорожена каналом и сельхозугодьями, что гарантирует уединенность и безопасность.Проточный и спускной характер водоема, оборудованного современным гидротехническим сооружением (ГТС), позволяет с легкостью регулировать уровень воды. Этот природный водоем, к слову, уже является домом для богатой местной фауны: здесь обитают раки, щуки, окуни и гибридные виды рыб.