В жесткой аварии с «Мерседесом» в центре Ростова-на-Дону пострадал молодой водитель

Стали известны подробности ДТП с люксовой иномаркой в центре Ростова-на-Дону. В результате аварии пострадал 23-летний водитель «Мерседес».

Вечером 27 апреля в район дома №77 по Большой Садовой, 23-летний водитель «Мерседеса» совершал маневр перестроения. В этот критический момент произошло столкновение с»Хендай Солярис», которым управлял 20-летний автомобилист.

Сила удара оказалась настолько значительной, что иномарку отбросило на тротуар, где она врезалась в дерево.

В результате этого жесткого столкновения травмы получил 23-летний водитель Мерседеса.
Фото: ГАИ по Ростовской области
