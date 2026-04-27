В жесткой аварии с «Мерседесом» в центре Ростова-на-Дону пострадал молодой водитель
Стали известны подробности ДТП с люксовой иномаркой в центре Ростова-на-Дону. В результате аварии пострадал 23-летний водитель «Мерседес».
Вечером 27 апреля в район дома №77 по Большой Садовой, 23-летний водитель «Мерседеса» совершал маневр перестроения. В этот критический момент произошло столкновение с»Хендай Солярис», которым управлял 20-летний автомобилист.
Сила удара оказалась настолько значительной, что иномарку отбросило на тротуар, где она врезалась в дерево.
В результате этого жесткого столкновения травмы получил 23-летний водитель Мерседеса.