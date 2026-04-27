Ростовские школы и сады сокращают часы из-за отключения воды. Днем 28 и 29 апреля образовательные учреждения в Советском и Железнодорожном районах будут работать по измененному графику. Причина – плановое отключение воды, которое вынудит школы и детские сады временно сократить рабочее время. Городская администрация призывает родителей и школьников быть внимательными и следить за официальными объявлениями.В Советском районе изменения коснутся школ №№ 31, 37, 58, 60, 61, 86, 87, 92, 95, 103, 112, 117. 28 апреля здесь будет действовать сокращенное расписание: первая смена начнется с 8:00 до 8:30, а вторая стартует в 11:30. Остальные школы района, включая №№ 15, 72, 88, 115, продолжат работать в обычном режиме.Детские сады столкнутся с более существенными изменениями. Многие дошкольные учреждения, такие как №№ 1, 4, 107, 175, 177 (2-й корпус), 198, 215, 220, 223, 229, 249, 256, 266, 278, 293, 296, 321, будут работать с 7:00 до 12:00. Небольшая часть садов, включая №№ 8, 12, 25, 86, 107 (ул. Прогрессивная, 7), 177 (1 корпус), 210, сохранят стандартный график.29 апреля в школах №№ 31, 37, 58, 60, 61, 86, 87, 92, 95, 103, 112, 117 первая смена начнется с 8:00 до 8:30, зато вторая смена будет работать в обычном режиме. Все остальные школы района функционируют без изменений.График детских садов в этот день также изменится: упомянутые выше учреждения будут работать с 9:00 до 12:30, остальные – в штатном режиме.В Железнодорожном районе 28 апреля изменения коснутся ряда школ. Донская реальная гимназия № 62, Юридическая гимназия № 9 им. М. М. Сперанского и Экономический лицей № 14 работают в обычном режиме.Классический лицей № 1 предлагает сокращенные 30-минутные уроки для учеников 5-11-х классов, в то время как начальная школа (1-4-е классы) учится по стандартному расписанию. Школа № 64: первая смена стартует в 8:30 с 30-минутными уроками, вторая – в 11:10. Школа № 67 вводит три 30-минутных урока для обеих смен (первая – с 8:00, вторая – с 10:20).Самые заметные изменения ожидаются в школе № 77: начальная школа учится в штатном режиме с двумя 30-минутными уроками, пятые классы пишут ВПР, а 6-11-е классы переходят на дистанционное обучение. Школа № 83 также отправит часть учеников (1-4-е, 5-е, 7-е, 9-11-е классы) на "удаленку", тогда как 6-й и 8-й классы сдают ВПР.29 апреля точное расписание школ Железнодорожного района будет объявлено дополнительно.Детские сады, включая №№ 2, 5, 21, 22, 66, 85, 131, 207, 219, 254, 284, а также дошкольная группа Юридической гимназии № 9, будут работать с 7:00 до 13:00 28 апреля и с 7:00 до 10:00 29 апреля.