Роман Поляничев и Егор Кулаков продлили контракты с ХК «Ростов»



Роман Поляничев и Егор Кулаков. Фото: пресс-служба ХК «Ростов».



Нападающие Роман Поляничев и Егор Кулаков продлили контракты с ХК «Ростов». Спортсмены останутся в клубе ещё минимум на год.



Кулаков провёл в «Ростове» два сезона - 2017/18 и 2018/19. В пресс-службе «кондоров» отметили, что в его игре наблюдается явный прогресс. Хоккеист начинал с 16 очков, заработанных в 53 матчах. В прошедшем сезоне на его счету — 40 очков за результативность в 55 играх. Его коэффициент полезного действия вырос от -2 до +15.



Роман Поляничев начал сезон-2018/19 в клубе «Тамбов». Перейдя в «Ростов», он успел сыграть в 15 матчах регулярного первенства и плей-офф. На его счету - четыре шайбы и две голевые передачи. Показатель «полезности» - ноль.