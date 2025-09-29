Новости
Два футболиста «Ростова» в топе 10-го тура РПЛ по статистическим показателям

Два футболиста «Ростова» в топе 10-го тура РПЛ по статистическим показателям

После завершения десятого раунда матчей в Российской Премьер-Лиге, два игрока футбольного клуба «Ростов» выделились своими высокими показателями в ключевой статистике. Согласно анализу, проведенному специалистами «РУСТАТ» (российский цифровой ресурс, разработанный при поддержке РФС), их успехи были отмечены.

Дмитрий Чистяков, занимающий позицию центрального защитника в «желто-синей» команде, показал один из лучших результатов по количеству выигранных столкновений с соперниками. В целом, команда «Ростов» продемонстрировала выдающуюся игру, заняв первое место в туре с общим числом в 111 удачно завершенных единоборств.

Кроме того, Константин Кучаев лидирует в РПЛ по числу перехватов мяча. Ему удалось успешно осуществить 27 перехватов (73%), возвращая контроль над мячом своей команде без каких-либо нарушений правил.
Фото: ФК Ростов
