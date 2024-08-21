Матч «Ростов» — «Оренбург» занял первое место в топе зрелищных матчей РПЛ

Фото: СКА Ростов

Матч между «Ростовом» и «Оренбургом», который состоялся 17 августа на стадионе «Ростов Арена», вошёл в число самых зрелищных игр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, согласно турнирной таблице.Эта игра, прошедшая в рамках пятого тура, была полна страсти и неожиданных поворотов. В первом тайме «темно-синие» забили «желто-синим» два гола, но те смогли уйти с поля без пропущенных мячей. Многие уже потеряли надежду на победу команды Карпина. Однако с самого начала второго тайма игрок «желто-синих» Николай Комличенко забил два гола в ворота соперников, что позволило команде вернуться в игру. А затем «темно-синих» «добил» Роналдо, забив решающий третий гол.Эмоции накалились не только на поле, но и за его пределами. В конце матча спортивный директор «Оренбурга», Дмитрий Андреев, обвинил «Ростов» в нечестной победе. Более того, он использовал нецензурную лексику в адрес арбитров и даже попытался затеять с ними потасовку.Все нарушения, произошедшие во время этого матча, будут рассмотрены Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на этой неделе. Также стоит отметить, что обе команды подали жалобы на судейство в экспертно-судейскую комиссию РФС.По итогам тура «желто-синие» и «темно-синие» набрали 18,2 балла, заняв первое место среди 10 представленных футбольных команд.