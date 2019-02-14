Донской футболист Денис Глушаков расторг брак с супругой



Донской футболист Денис Глушаков расторг брак с супругой Дарьей. О разводе сообщило издание «Московский комсомолец».



Адвокат Дарьи рассказал, что по решению суда Глушаков должен будет выплачивать семье алименты в размере третьей части своего дохода. До достижения дочкой трех лет он также должен предоставить супруге 100 тысяч рублей. При этом экс-супруги продолжают делить имущество.



Напомним, скандал в семье капитана «Спартака» разгорелся еще осенью. Муж и жена обвинили друг друга в изменах и подали на развод. Позже Дарья обвиняла Глушакова в невыплате алиментов и даже угрозах убийством.