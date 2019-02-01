Уроженец Ростовской области Денис Глушаков решил не судиться с бывшей женой



Донской футболист Денис Глушаков передумал судиться с бывшей женой. Он оставил ей дочек и перестал препираться из-за алиментов. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации.



- Мы приветствуем решение Дениса. Он отказался от взыскания выплат с экс-супруги в свою пользу и от совместного проживания с детьми, - отметил адвокат Дарьи.



Суд вскоре рассмотрит иск женщины о расторжении брака. К тому же, будет разрешён вопрос о разделе имущества, нажитого совместными усилиями. Речь идёт о нескольких квартирах, автомобилях и деньгах.



Напомним, осенью Дарья стала обвинять мужа в супружеской измене. Денис Глушаков стал отвечать ей такими же упрёками. Потом стало известно, что спортсмен не хочет платить жене алименты. Он вывел с её счетов крупную сумму и решил продавать дом, где жила вся семья.