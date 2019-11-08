Футболист Денис Глушаков предъявил бывшей жене иск на огромную сумму





Центральный полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков предъявил иск к бывшей жене. Футболист требует взыскать с неё 204 миллиона рублей за оскорбление его чести и достоинства, сообщает «Чемпионат».



Сумма сложилась из 200 миллионов убытков, понесённых за период бракоразводного процесса, двух миллионов компенсации за распространение слухов и ещё одного миллиона в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.



Заявление в суд спортсмен подал 11 ноября. Адвокат экс-супруги Глушакова Сергей Жорин ещё до конца не ознакомился с материалами дела. По его словам, вероятнее всего, Денис потребует признать недействительной распространённую ранее информацию. Суд уже назначил дату рассмотрения иска.



Напомним, что бывшие супруги уже больше года выясняют отношения через суд.



После развода суд оставил экс-жене недвижимое имущество, на которое изначально претендовал футболист. Дарья также осталась недовольна вынесенным решением. Она посчитала, что суд незаконно оставил Глушакову её стоматологическую клинику, а также не учёл при распределении средств 200 миллионов рублей, которые он успел вывести со счетов.



На последовавшем заседании суда Глушаков не смог объяснить пропажу миллионов и попросил тайм-аут. Слушание было перенесено.