В Ростове досрочно закончили ремонт канализационного участка на Пушкинской

В Ростове досрочно закончили ремонт канализационного участка на улице Пушкинской. Корреспондент DonDay поделился фотографиями.По данным СМИ, 27 мая рабочие сняли последние ограждения, разделявшие переулок Университетский и Кировский проспект.Работы по ремонту канализационного участка начались еще в конце марта. Специалисты оградили пешеходную часть. За короткое время подрядчик успел проложить около 130 метров из 250 метров канализационной трубы. После замены трубопровода начались работы по строительству колодцев.Таким образом, ремонт был завершён на месяц раньше запланированного срока.