Через Ростовскую область в Крым запустят дополнительный поезд

Фото: Donday

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о запуске дополнительного поезда, который свяжет Москву и Симферополь, проезжая через Ростовскую область. Новый состав начнет курсировать уже сегодня, 27 мая.Поезд под номером 167/168 будет отправляться один раз в четыре дня, следуя по маршруту и расписанию уже существующего скорого поезда № 17/18. Данный маршрут предполагает остановки в крупных городах, включая Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань, что делает его удобным для пассажиров из этих регионов.Пассажирам доступны комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, стоимость билетов в которые стартует от 15 326 рублей. Для желающих повысить уровень комфорта предусмотрены вагоны класса СВ, билеты в которые обойдутся от 29 650 рублей.