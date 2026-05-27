На Дону за сутки 26 мая потушили 13 пожаров и ликвидировали последствия пяти аварий

За минувшие сутки, 26 мая, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области успешно справились с 13 техногенными пожарами. К счастью, сообщений о природных пожарах, включая лесные и ландшафтные возгорания, за этот период не поступало.Помимо пожаров, специалисты экстренных служб оперативно реагировали на другую чрезвычайную ситуацию: было осуществлено 5 выездов для ликвидации последствий аварий. В общей сложности для тушения пожаров и устранения последствий аварий были задействованы 176 человек личного состава и 44 единицы техники.