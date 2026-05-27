В тяжелом состоянии в больнице находится пострадавшая от воздушной атаки в Таганроге женщина

Одна из двух женщин, пострадавших в результате сегодняшней воздушной атаки на Таганрог, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Утром 27 мая город подвергся воздушной атаке, которая была успешно отражена. Однако, падение обломков ракеты привело к возгоранию автомобилей на улице Циолковского. К сожалению, в результате атаки также пострадали две женщины.

- Пострадавшие доставлены в больницу. Одна из женщин в тяжелом состоянии. Окажем всю необходимую помощь. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим. Сейчас врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья, — подчеркнул глава региона.

Губернатор заверил, что пострадавшим будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь, а также другая поддержка. Власти региона контролируют ситуацию и принимают все меры для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий атаки.
Фото: Donday
