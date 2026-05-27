В Ростовской области на маршрутах могут внедрить систему нетто-контрактов. В случае если система покажет эффективность на садоводческих маршрутах, ее масштабируют. Проанализировать итоги необходимо до 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Прежнюю систему перевозок по нерегулируемым тарифам признали неэффективной. Из 35 садовых маршрутов работали только 13. При нетто-контрактах оплачивается не количество пассажиров, а рейсы. В результате эксперимента установлено 18 новых маршрутов, с апреля выполнено более 5 тысяч рейсов, перевезено свыше 62 тысяч человек.

Автобусы теперь следуют по расписанию, независимо от количества пассажиров, что обеспечивает жителям возможность уехать в заранее запланированное время.

В дальнейшем региональные власти намерены систему нетто-контрактов масштабировать.
