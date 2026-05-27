Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Курбан-байрам парализовал движение в районе Фурмановской улицы

Курбан-байрам парализовал движение в районе Фурмановской улицы

Утро 27 мая 2026 года ознаменовалось масштабной пробкой в районе Фурмановской улицы в Ростове-на-Дону. Связано это с проведением праздничного намаза по случаю Курбан-байрама.

Сотни мусульман собрались у мечети для совершения праздничной молитвы, что привело к практически полному перекрытию движения. Затор сковал не только саму Фурмановскую улицу, но и прилегающие к ней магистрали, включая Ольховский, Мартовицкого, Плиева, Чистопольскую и Казахскую улицы.

Жителям и гостям города, планировавшим передвижение в этом районе, рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и быть готовыми к значительным задержкам. Ситуация осложняется масштабом мероприятия и большим количеством верующих, прибывших на праздничный намаз.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика