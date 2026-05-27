Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сотни верующих в Ростове-на-Дону отметили Курбан-байрам праздничным намазом

Сотни верующих в Ростове-на-Дону отметили Курбан-байрам праздничным намазом
Мечеть на Фурмановской в Ростове-на-Дону стала местом притяжения для сотен мусульман, собравшихся утром 27 мая для совершения праздничного намаза в честь Курбан-байрама. Кадрами с места события поделился портал DonDay.

Праздничные богослужения начались в мечети утром 27 мая. В них приняли участие несколько сотен прихожан, отмечающих один из ключевых исламских праздников, знаменующий завершение хаджа.


В 2026 году Курбан-байрам начался 26 мая после захода солнца и продлится три дня. В Ростов-на-Дону основные торжества запланированы на утро и день 27 мая.


Напомним, что одной из главных традиций Курбан-байрама является ритуальное жертвоприношение. При этом, в черте города Ростова-на-Дону, включая общественные места, проведение жертвоприношений запрещено.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика