Сотни верующих в Ростове-на-Дону отметили Курбан-байрам праздничным намазом

Фото: Donday

Мечеть на Фурмановской в Ростове-на-Дону стала местом притяжения для сотен мусульман, собравшихся утром 27 мая для совершения праздничного намаза в честь Курбан-байрама. Кадрами с места события поделился портал DonDay.Праздничные богослужения начались в мечети утром 27 мая. В них приняли участие несколько сотен прихожан, отмечающих один из ключевых исламских праздников, знаменующий завершение хаджа.В 2026 году Курбан-байрам начался 26 мая после захода солнца и продлится три дня. В Ростов-на-Дону основные торжества запланированы на утро и день 27 мая.Напомним, что одной из главных традиций Курбан-байрама является ритуальное жертвоприношение. При этом, в черте города Ростова-на-Дону, включая общественные места, проведение жертвоприношений запрещено.