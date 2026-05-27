Котельная на Циолковского в Таганроге получила серьезные повреждения во время ракетной атаки

Фото: Donday

Ракетная атака утром 27 мая привела к временному прекращению подачи горячего водоснабжения в Таганроге. Как сообщила глава приморского города Светлана Камбулова, в результате ЧП серьезно повреждена местная котельная.В результате отраженной атаки ракет в городе загорелись автомобили на улице Циолковского, а также было нанесено значительное повреждение котельной, расположенной по адресу: Циолковского, 40. В связи с произошедшим работа котельной была временно приостановлена.- В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования, – пояснила Светлана Камбулова.К сожалению, атака привела не только к коммунальным проблемам. Две женщины пострадали и были госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии. В связи с экстренной ситуацией в Таганроге введен режим локального чрезвычайного положения.