Суд в Ростове изъял в доход многомиллионное имущество экс-оперуполномоченного Управления МВД
Октябрьский районный суд Ростова‑на‑Дону 25 мая изъял в доход государства имущество экс‑оперуполномоченного Управления МВД Ростова Сергея Егоркина и его ближайших родственников на сумму свыше 120 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Donday.
Прокуратура Ростовской области подала иск на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Выяснилось, что за время службы Егоркин приобрёл 11 объектов недвижимости (в т. ч. 6 квартир в Ростове‑на‑Дону, земельные участки и парковочные места) на неподтверждённые доходы. Часть активов была оформлена на близких бывшего полицейского.
В итоге суд удовлетворил иск. Кроме того, суд взыскал 73 миллиона рублей в качестве эквивалента уже проданного имущества.
Сергей Егоркин и его бывший начальник — экс‑руководитель Управления МВД Ростова‑на‑Дону Сергей Шпак — были задержаны в марте 2025 года. Сергея Шпака обвинили в получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения, а Егоркина — в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, в 2019–2023 годах Шпак договорился с Егоркиным о начислении зарплаты во время отпуска. После получения выплат Егоркин должен был поделиться деньгами с начальником (сумма незаконного начисления — 292 тысячи рублей). Также Егоркина обвиняют в незаконном списании средств с банковского счёта в 2020 году с использованием фальшивых платёжных документов.
Уголовное дело поступило в суд в марте 2026 года. Оба фигуранта находятся в СИЗО.