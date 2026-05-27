Глава Первомайского района Ростова покинул свой пост

Имя Сергея Ковшикова, который возглавлял район с июля 2023 года, исчезло с сайта городской администрации. В соответствующей графе теперь нет никаких данных.Сергей Ковшиков начал свою работу на посту главы Первомайского района в июле 2023 года. Предполагается, что и.о. главы района временно будет исполнять один из его заместителей.Сергей Ковшиков родился в 1961 году в Ростове-на-Дону. В 1989 году он окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». В 1982 году Сергей Ковшиков работал инженером в научно-исследовательской лаборатории промышленной эстетики при Ростовском инженерно-строительном институте.С 1986 по 1989 год он был сначала вторым, а затем первым секретарём Ленинского РК ВЛКСМ города Ростова-на-Дону.С 1996 по 1997 год Сергей Ковшиков занимал должность помощника первого заместителя главы Администрации Ростова-на-Дону. После этого, с 1997 по 2000 год, он работал первым заместителем главы Ленинского района Ростова.С 2006 по 2017 занимал должности директора Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова, директора ЖКХ и энергетики Ростова. Также был главой администрации Железнодорожного, Ворошиловского районов Ростова.С 2019 по 2021 годы занимал руководящие должности в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым. С 7 июля 2023 года был главой Первомайского района Ростова-на-Дону.