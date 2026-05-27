Стоимость парковки на ж/д вокзале Ростова необоснованно завысили в три раза

Московская фирма задрала стоимость парковки у ростовского ж/д вокзала в три раза. Об этом сообщили в ростовском УФАС России.

Все началось в ноябре прошлого года, когда антимонопольщики обратились в суд. Они заподозрили, что цены на парковку у вокзалов Ростова, Сочи и Адлера подняли необоснованно. Оказалось, что за парковку на этих вокзалах отвечает фирма АО «Система».

У этой фирмы был договор с РЖД. По нему «Система» должна была поставить всякое парковочное оборудование – шлагбаумы, камеры, платёжные терминалы. А взамен им дали право самим решать, сколько брать денег за час парковки.

И вот тут-то «Система» и начала творить чудеса. Московская фирма установили завышенные тарифы. В Ростове-на-Дону за час парковки пришлось платить 300 рублей – это в три раза больше, чем раньше! В Адлере цены тоже выросли вдвое. И всё это – без всяких объяснений, почему так произошло.

Но самое интересное дальше. Оказалось, что АО «Система» на самом деле никакой парковочной деятельностью и не занималось. У них даже не было нужных площадей, сотрудников и нужных бумажек, которые разрешают такой вид деятельности. Получилось, что РЖД, по сути, просто отдало свои деньги частной фирме, а та взяла все риски на себя. ФАС справедливо считает, что это похоже на сговор.

В итоге, Ростовское УФАС заявило, что РЖД и «Система» нарушили закон о конкуренции. Им предписано немедленно снизить цены на парковку до нормального, разумного уровня. И суд полностью согласился с антимонопольщиками.
Фото: Donday
