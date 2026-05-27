«Идеальный кадр» на рапсовом поле грозит ростовчанам уголовной ответственностью

Сезон цветения рапса в Ростовской области в самом разгаре, превращая регион в живописное желтое море. Многие жители региона едут на поля за красивыми фотографиями. Однако погоня за «идеальным кадром» на этих полях может обернуться для жителей региона серьезными неприятностями, вплоть до двух лет лишения свободы.Юрист Анна Павлова из Ростовской области поясняет, что поля с рапсом, как и с другими культурами, являются частной или государственной собственностью, а сами посевы — имуществом фермеров и агропредприятий. Хоть закон и не запрещает фотосъемку на полях, существует строгое правило: фотографировать можно только с обочины или дороги, не заходя на посадки и не повреждая растения, если нет прямого разрешения собственника.- Повреждение растений во время фотосъемки может быть классифицировано как порча имущества, — отмечает юрист. В зависимости от размера ущерба нарушителям грозят:- Административный штраф до 500 рублей при незначительном вреде.- Уголовная ответственность, если ущерб превысит 5 тысяч рублей. В этом случае виновнику может грозить до двух лет лишения свободы, а также обязанность компенсировать не только прямой ущерб, но и упущенную выгоду от потерянного урожая. Кроме того, в Ростовской области может быть применена статья о нарушении правил использования земельных участков.Помимо юридических последствий, Анна Павлова предостерегает от опасности химической обработки растений. Поля могут обрабатываться препаратами, которые остаются активными до двух дней. Контакт с такими растениями, включая срывание цветов для букета, может быть вреден для здоровья, вызывая раздражение кожи и слизистых оболочек.