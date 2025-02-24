В ФК «Ростов» вернется 26-летний полузащитник Даниил Уткин

Фото: ФК «Ростов»

В футбольный клуб «Ростов» вернется полузащитник Даниил Уткин. Срок аренды 26-летнего футболиста в грозненском клубе заканчивается 24 мая 2025 года.Как сообщает портал Metaratings со ссылкой на агента Уткина, футболист в конце сезона РПЛ планирует вернуться в донской клуб. В «Ахмат» спортсмен был передан в сентябре прошлого года.Даниил Уткин родился в Аксае Ростовской области. Свою карьеру спортсмен начал в ФК «Краснодар». В 2021 году он перешел в аренду в «Ахмат». В 2022 году Даниил Уткин перешел в «Ростов». На сезон РПЛ-2024/25 футболиста арендовал грозненский клуб «Ахмат».