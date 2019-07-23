«Чайка» уступила «СКА-Хабаровску»





В прошлом туре «Чайка» одержала первую победу в ФНЛ. Данное исторические событие вкупе со слабым стартом «СКА-Хабаровска» заставило специалистов именно песчанокопцев считать фаворитами предстоящей игры. Но гости сыграли просто блестящего, бережно использовав свои редкие шансы в атаке.



Команда гостей с первых же минут постаралась захватить инициативу. На 8-й минуте успех принёс высокий прессинг хабаровчан. Адлан Кацаев «обворовал» Андрея Демченко, вышел один на один с Дмитрием Араповым и легко перебросил голкипера хозяев – 0:1. Песчанокопцы не успели прийти в себя, а «СКА-Хабаровск» уже получил право на 11-метровым удар – мяч угодил в руку кому-то из защитников. Адлан Кацаев хладнокровно перехитрил Дмитрия Арапова и оформил дубль – 0:2. Несмотря на не самый приятный счёт, подопечные Дмитрия Воецкого играли очень неплохо. В середине тайма верную возможность сократить отставание упустил Андрей Текучёв, пробив после скидки Александра Подбельцева выше ворот. За пару минут до перерыва всё тот же Подбельцев опасно бил головой – вратарь сыграл надёжно.



Во второй половине встречи «Чайка» много атаковала, а «СКА-Хабаровск» тянул время и иногда убегал в контратаки. Травму получил вратарь дончан Дмитрий Арапова. С 53-й минуты в воротах играл Максим Киселёв. Постепенно темп игры падал, матч разбивался на эпизоды. Ввиду душной погоды команды не могли держать высокий темп все 90 минут игры. На 73-й минуте матча хозяев забили гол, но рефери мяч не засчитал. В итоге «Чайка» терпит второе поражение в сезоне при равной игре.



После этого матча в активе дончан остаётся 4 очка, которые позволяют им занимать 12 место в турнирной таблице ФНЛ. В четвёртом туре 28 июля «Чайка» сыграет в Саранске против местной «Мордовии». Ближайший домашний матч состоится в Ростове-на-Дону 3 августа. В этот день предстоит сыграть с «Нижним Новгородом».