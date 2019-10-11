«Чайка» переиграла «Шинник»

Команда из Ростовской области обыграла «Шинник» в Ярославле - 3:2.



Предыдущая победа песчанокопцев случилась ещё в начале сентября. Более месяца «Чайка» не знала радости победы ни в чемпионате России, ни в национальном Кубке. И вот чёрная полоса завершилась – победа!



Первая половина игры прошла под диктовку «Шинника». Команда хозяев поля играла хорошо. Быстрый гол «чёрно-синие» забить не смогли, но один мяч всё же заработали. В середине первого тайма отличился Сергей Самодин.



Во втором тайме гости прибавили. В дебюте второй половины встречи отличился Андрей Текучёв. Наш «лимитчик» продемонстрировал отличное голевое чутьё и подкараулил неудачную срезку защитника на дальнюю штангу – 1:1. Тут же ярославцы забивают ещё – Никита Дроздов, 2:1. Не успели местные болельщики нарадоваться, как «Чайка» второй раз за матч сравняла счёт. В этот раз голом отметился Александр Хохлачёв – 2:2. Когда всё шло к ничьей, песчанокопцы забили третий мяч. Автором стал ветеран клуба - вышедший на замену Андрей Демченко. Итог – победа «Чайки», 3:2.



Одержанная победа позволила дончанам подняться на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч пройдёт 19 октября. В этот день «Чайка» сразится на своём поле со «Спартаком-2» (Москва).