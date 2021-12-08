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Болельщики ФК «Ростов» выбрали лучший гол сезона ноября

Болельщики ФК «Ростов» выбрали лучший гол сезона ноября

Нападающий ФК «Ростов» Понтус Алмквист забил лучший гол ноября. Гол Понтуса в ворота «Уфы» набрал 45% голосов болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.

Футболист отлично сыграл в домашнем матче с командой «Уфа». Игра состоялась 21 ноября. Первый мяч в ворота «желто-синих» забил Гамид Агаларов на 16-й минуте. Игра шла в пользу уфимцев. На 21-й минуте счет сравнял Дмитрий Полоз. Счет был 1:1. На 57-й минуте матча Агаларов снова вывел игру в свою пользу - 2:1. Финальный гол, который сравнял счет, забил на 59-й минуте Понтус. Несмотря на ничью, «Ростов» показал хорошую игру.

Отметим, что теперь донская команда поднялась в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги с 12-го на 11-е место.
Фото: yandex.ru
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