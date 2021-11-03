Ростовские баскетболистки обыграли команду из Латвии со счетом 74:62

Фото: БК «Пересвет-ЮФУ».

Во второй игровой день ростовского тура Европейской Женской Баскетбольной Лиги (EWBL) подопечные Дмитрия Федосеева принимали клуб из Латвии. Игра сложилась благоприятно для «пантер».В первой четверти ростовчанки завладели существенным преимуществом – 18:11. Во второй десятиминутке россиянки еще больше увеличили отрыв – 38:25.В третьей части игры балтийский коллектив навязал борьбу. Отрыв однажды уменьшился до всего четырех очков. Однако затем дончанки все-таки оторвались вновь. Итог – непростая победа 74:62.По индивидуальным показателям лучшими у ростовчанок были Екатерина Гунченко (15 очков) и Вероника Павлюченко (13). Элеонора Олейникова и Екатерина Рябова набрали по 12 баллов. У гостей лучшими были Кетия Вихмане и Паола Клесцова – по 16 очков.«Пересвет-ЮФУ» свою очередную игру проведёт 18 ноября в Москве против МБА в рамках чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги.