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Ростовские баскетболистки обыграли команду из Латвии со счетом 74:62

Ростовские баскетболистки обыграли команду из Латвии со счетом 74:62
Во второй игровой день ростовского тура Европейской Женской Баскетбольной Лиги (EWBL) подопечные Дмитрия Федосеева принимали клуб из Латвии. Игра сложилась благоприятно для «пантер».

В первой четверти ростовчанки завладели существенным преимуществом – 18:11. Во второй десятиминутке россиянки еще больше увеличили отрыв – 38:25.

В третьей части игры балтийский коллектив навязал борьбу. Отрыв однажды уменьшился до всего четырех очков. Однако затем дончанки все-таки оторвались вновь. Итог – непростая победа 74:62.

По индивидуальным показателям лучшими у ростовчанок были Екатерина Гунченко (15 очков) и Вероника Павлюченко (13). Элеонора Олейникова и Екатерина Рябова набрали по 12 баллов. У гостей лучшими были Кетия Вихмане и Паола Клесцова – по 16 очков.

«Пересвет-ЮФУ» свою очередную игру проведёт 18 ноября в Москве против МБА в рамках чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги.
Фото: БК «Пересвет-ЮФУ».
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Теги: баскетбол Пересвет-Юфу Ростов

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