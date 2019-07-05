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Звезда Playboy из Ростова поделилась эротическим фото себя в жёлтой кофточке

Звезда Playboy из Ростова поделилась эротическим фото себя в жёлтой кофточке
Фотомодель из Ростова-на-Дону опубликовала в своём микроблоге новые эротические снимки. Пикантную фотосессию Мария Лиман провела в Москве.

Позируя перед объективом, она надела только чёрные тонкие трусики и ярко-жёлтую водолазку. Ростовчанка кокетливо поинтересовалась у подписчиков, идёт ли ей такой цвет. Девушка приподняла кофточку, обнажая идеальную грудь.

Фолловеры, как обычно, по-настоящему оценили фигуру модели. «Кажется, тебе любой цвет пойдет», «Хороши обе фотографии. Желтый цвет Вам идет, на мой взгляд», - такие комментарии можно прочитать под постом Лиман.

Подписчики активно «лайкают» снимки. Забавно, что за 9 часов фотографии набрали 9 999 «сердечек».
Звезда Playboy из Ростова поделилась эротическим фото себя в жёлтой кофточке

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