Звезда Playboy из Ростова поделилась эротическим фото себя в жёлтой кофточке



Фотомодель из Ростова-на-Дону опубликовала в своём микроблоге новые эротические снимки. Пикантную фотосессию Мария Лиман провела в Москве.



Позируя перед объективом, она надела только чёрные тонкие трусики и ярко-жёлтую водолазку. Ростовчанка кокетливо поинтересовалась у подписчиков, идёт ли ей такой цвет. Девушка приподняла кофточку, обнажая идеальную грудь.



Фолловеры, как обычно, по-настоящему оценили фигуру модели. «Кажется, тебе любой цвет пойдет», «Хороши обе фотографии. Желтый цвет Вам идет, на мой взгляд», - такие комментарии можно прочитать под постом Лиман.



Подписчики активно «лайкают» снимки. Забавно, что за 9 часов фотографии набрали 9 999 «сердечек».

