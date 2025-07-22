Валя Карнавал перестала скрывать свои новые отношения

Фото: Donday

Валя Карнавал перестала скрывать свои отношения. В соцсетях появились фотографии, на которых она гуляет с бизнесменом Аргишти Эвояном.Блогершу давно подозревали в том, что она встречается с 29-летним предпринимателем. В мае Валя побывала в Армении, на родине Аргишти Эвояна. После поездки подписчики заметили у нее на безымянном пальце кольцо. В соцсетях начали обсуждать, что это помолвочное кольцо стоимостью около пяти миллионов рублей.Аргишти Эвоян — сын миллионера Артака Эвояна и владелец доли в сети «Чистая линия».