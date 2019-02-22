Ростовская звезда Playboy опубликовала эротическое фото с подругой



Ростовская звезда Playboy опубликовала эротическое фото с подругой. Мария Лиман выложила снимок в свой «Инстаграм».



На фотографии ростовская модель приобнимает свою подругу. Девушки позируют перед фотографом, демонстрируя шикарные формы. На красавицах - только желтое нижнее белье и пилотки.



- С праздником, вы достойны самого лучшего, - поздравила пользователей соцсети ростовчанка. - Берегите своих кошечек. Они вам будут мурлыкать.



Подписчикам модели фотография пришлась по душе. За 17 часов почти 20 тысяч пользователей поставили «лайк» под постом с эротическим снимком.