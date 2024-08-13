Зверски убитая из-за ревности женщина работала в администрации Белой Калитвы

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Жестоко убитая из-за ревности женщина ранее работала в администрации Белой Калитвы. Об этом пишет издание DonDay.Трагедия случилась 8 августа. Горожанка выследила возлюбленную своего бывшего, чтобы выяснить с ней отношения. Бывшая госслужащая впустила женщину домой. Там между ними завязался конфликт, который перерос в драку.По информации издания, в порыве ярости женщина и стала кромсать жертву. Она нанесла женщине более 50 ударов лезвиями. После этого подозреваемая сбежала. Она попыталась сжечь одежду и ножи, запачканные кровью. Спустя пару дней ее задержали.В отношении жительницы Белой Калитвы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если ее вина будет доказана в суде — ей может грозить до 15 лет лишения свободы.