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В Ростовской области женщина из ревности к мужчине зарезала незнакомку

В Ростовской области женщина из ревности к мужчине зарезала незнакомку
В Ростовской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве. Трагедия произошла 8 августа в Белой Калитве.

По данным следствия, женщина подозревала в измене возлюбленного. Она встретилась с предполагаемой разлучницей, и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры женщина достала два ножа и напала на соперницу. Она продолжала наносить удары до тех пор, пока жертва не потеряла сознание. В результате полученных травм женщина скончалась.

Поняв, что она сделала, женщина в ужасе бросилась бежать. В этот же день она попыталась сжечь одежду и ножи, испачканные кровью.

Однако это не помогло ей избежать ответственности. Женщину задержали и поместили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что она полностью признала свою вину в совершении преступления. С ее участием проведена проверка показаний на месте происшествия.
Фото: Ростов ру
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