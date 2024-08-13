Убитая из-за ревности жительница Белой Калитвы работала в городской администрации

Фото: Яндекс.карты/DonDay.

Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Белой Калитве Ростовской области. Как сообщил DonDay, на теле погибшей зафиксировали более 50 ножевых ранений.Жуткая трагедия случилась 8 августа. Местная жительница подозревала супруга в неверности. Она выследила предполагаемую пассию и подошла к ней на улице. Женщины не стали выяснять отношения прилюдно. Экс-госслужащая пригласила незнакомку к себе домой, где и начался скандал. В какой-то момент гостья схватила два ножа и набросилась на соперницу.Когда хозяйка жилья перестала подавать признаки жизни, женщина сбежала. Она пыталась сжечь окровавленные ножи и одежду.Мать убитой волновалась из-за того, что дочь не отвечает на звонки. Тогда родственница пришла к ней домой. Увидев страшную картину, горожанка вызвала полицию. Подозреваемую задержали и заключили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».