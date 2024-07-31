Зоологи рассказали об опасности жуткой паутины на улицах Таганрога

Фото: Соцсети.

Стали известны причины появления паутины в городе Таганроге. Доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов и кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры зоологии АБиБ ЮФУ Роман Романчук рассказали Donday, как членистоногие могут повлиять на окружающую среду и чем они опасны.В конце июля жители приморского города начали массово публиковать фото с паутиной на деревьях и других сооружениях в городе. Места для отдыха жителей и гостей Таганрога буквально превратились в декорации для фильмов ужасов. Причина тому – нашествие пауков, которое случается ежегодно.- Колонии паутинных клещей действительно могут оплетать листья и участки крон кормовых растений. Подобные явления иногда связывают с увеличением численности пауков, происходящей в ответ на увеличение численности их добычи (комаров, например). Кроме того, гусеницы некоторых видов чешуекрылых также могут обильно оплетать деревья плотной паутиной, - добавил Роман Романчук.Животные начинают массово окутывать растения паутиной в середине лета и начале осени. Это самый благоприятный период. Дело в том, что пауки – это хищники, и им нужно время, чтобы набрать большую численность.Явление можно наблюдать как в Таганроге, так и в любом другом районе области и всего Северного Кавказа, где членистоногие смогут кормиться. Этот процесс считается нормой.- Пауки уничтожают не только хирономиды, но и любых подходящих по размерам насекомых, в том числе и кровососущих комаров и мух. Поэтому они, наоборот, приносят пользу, - добавил Алексей Тихонов.Для людей пауки неопасны, однако они сильно портят внешний вид улиц. Чтобы решить проблему с нашествием пауков, следует обращаться в службы, которые занимаются благоустройством города.