В Ростове не успеют отремонтировать дороги от ям к 1 апреля

В Ростове-на-Дону не успеют отремонтировать дороги от ям к 1 апреля. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в рамках оперативного совещания.

- Сегодня глава города доложил, что не удастся выполнить весь объем до 1 апреля, как того требует норматив, с учетом сегодняшних темпов ремонта. Поручил провести детальный анализ и ускорить работу подрядчиков на наиболее опасных и аварийных участках,- сказано в сообщении.

При этом, в городах и районах донского региона все же должны успеть завершить работы в назначенный срок. К примеру, на участке трассы М-4 «Дон» основные работы были выполнены в минувшие выходные.
Фото для иллюстрации: соцсети
0 0

