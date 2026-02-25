В Ростове не успеют отремонтировать дороги от ям к 1 апреля

Фото для иллюстрации: соцсети

В Ростове-на-Дону не успеют отремонтировать дороги от ям к 1 апреля. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в рамках оперативного совещания.- Сегодня глава города доложил, что не удастся выполнить весь объем до 1 апреля, как того требует норматив, с учетом сегодняшних темпов ремонта. Поручил провести детальный анализ и ускорить работу подрядчиков на наиболее опасных и аварийных участках,- сказано в сообщении.При этом, в городах и районах донского региона все же должны успеть завершить работы в назначенный срок. К примеру, на участке трассы М-4 «Дон» основные работы были выполнены в минувшие выходные.