Донских водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 под Шахтами
Донских водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Работы на автодороге проводятся на протяжение дня 24 февраля. Дорожники занимаются ремонтом ям, срезанием дорожного полотна и укладкой асфальта на 1 018-м километре.

Все необходимые мероприятия осуществляются на левой полосе. Из-за этого движение на проезжей части ограничено, вероятно образование пробки.

Чтобы не попасть в пробку, автовладельцам предлагается альтернативный путь. Транспорт может съехать с развязки М-4 «Дон» на 1 039-м километре в Новочеркасске и двигаться через Шахты.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков, а также быть предельно внимательными на дорогах.
Фото: Яндекс Карты
