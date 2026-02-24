Донских водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 под Шахтами

Фото: Яндекс Карты

Донских водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Работы на автодороге проводятся на протяжение дня 24 февраля. Дорожники занимаются ремонтом ям, срезанием дорожного полотна и укладкой асфальта на 1 018-м километре.Все необходимые мероприятия осуществляются на левой полосе. Из-за этого движение на проезжей части ограничено, вероятно образование пробки.Чтобы не попасть в пробку, автовладельцам предлагается альтернативный путь. Транспорт может съехать с развязки М-4 «Дон» на 1 039-м километре в Новочеркасске и двигаться через Шахты.Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков, а также быть предельно внимательными на дорогах.