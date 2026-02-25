Новости
Полину Диброву накрыла подозрительная тошнота в круизе по Антарктиде

После душевного отдыха в солнечной Аргентине Полина Диброва и Роман Товстик отправились в круиз по Антарктиде. Многодетная мама активно делится впечатлениями о путешествии в своих соцсетях.

Однако после ярких фотографий с бизнесменом Полина встревожила поклонников своими новостями. В видеоролике, записанном в постели, она выглядела бледной. Зрители сразу поняли, что с экс-супругой Дмитрия Диброва что-то не так.

Как рассказала Полина, она проснулась утром и пошла на завтрак. После чашки кофе ее стало штормить и тошнить. Модель надела браслеты от сглаза и порчи, но пока ей лучше не становится.

По словам Полины Дибровой, проблемы начались внезапно утром. Фанаты модели начали строить разные теории: от сглаза до морской болезни. В комментариях пользователи пожелали звездной ростовчанке скорейшего выздоровления.
Фото: соцсети
