Полину Диброву накрыла подозрительная тошнота в круизе по Антарктиде

Фото: соцсети

После душевного отдыха в солнечной Аргентине Полина Диброва и Роман Товстик отправились в круиз по Антарктиде. Многодетная мама активно делится впечатлениями о путешествии в своих соцсетях.Однако после ярких фотографий с бизнесменом Полина встревожила поклонников своими новостями. В видеоролике, записанном в постели, она выглядела бледной. Зрители сразу поняли, что с экс-супругой Дмитрия Диброва что-то не так.Как рассказала Полина, она проснулась утром и пошла на завтрак. После чашки кофе ее стало штормить и тошнить. Модель надела браслеты от сглаза и порчи, но пока ей лучше не становится.По словам Полины Дибровой, проблемы начались внезапно утром. Фанаты модели начали строить разные теории: от сглаза до морской болезни. В комментариях пользователи пожелали звездной ростовчанке скорейшего выздоровления.