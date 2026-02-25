Новости
Водителей Ростовской области предупредили о снегопаде на М-4 «Дон» 25 февраля

Водителей Ростовской области предупредили о снегопаде на М-4 «Дон» 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Автодор.

По прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на автодороге в утренние часы. Также трасса будет заметена снегом в Московской, Липецкой и Воронежской областях, а также Краснодарском крае.

В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать безопасный интервал и подбирать режим движения с учетом дорожных условий. Если машина начинает терять сцепление, необходимо сохранять спокойствие.
Фото: Автодор
