Живой нашлась 13-летняя девочка из Новосибирска, которую искали в Ростовской области

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Живой нашлась 13-летняя девочка из Новосибирска, которую разыскивали в Ростовской области. Около двух недель о местонахождении Виктории Козубец ничего не было известно.Вика ушла из дома в Ленинском районе 22 февраля. Домой она потом не вернулась. Она перестала выходить на связь с близкими. Взволнованные родственники подняли на ноги всех знакомых и друзей, учителей, но никто не знал, где она может быть.В отчаянии родители обратились в полицию. К поискам также подключились волонтеры.Днем 7 марта добровольцы сообщили, что девочка нашлась живой. Где она была все это время, не сообщается.