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Пропавшая в Константиновске 21-летняя девушка нашлась живой

Пропавшая в Константиновске 21-летняя девушка нашлась живой
Пропавшая 21-летняя девушка в Константиновске Ростовской области нашлась живой. О местонахождении Ксении Лихошвы (Самойленко) не было ничего известно больше недели.

Девушка не выходила на связь с родными с 22 января. Когда она не вернулась домой, ее семья забила тревогу. Последний раз дончанку видели в Константиновске. Обеспокоенные близкие искали Ксению по всему городу, но так и не смогли ее найти. Позже подключились волонтеры.

Вечером 30 января добровольцы сообщили о том, что Ксения нашлась. Где именно находилась девушка все это время, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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