Пропавшая в Константиновске 21-летняя девушка нашлась живой

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Пропавшая 21-летняя девушка в Константиновске Ростовской области нашлась живой. О местонахождении Ксении Лихошвы (Самойленко) не было ничего известно больше недели.Девушка не выходила на связь с родными с 22 января. Когда она не вернулась домой, ее семья забила тревогу. Последний раз дончанку видели в Константиновске. Обеспокоенные близкие искали Ксению по всему городу, но так и не смогли ее найти. Позже подключились волонтеры.Вечером 30 января добровольцы сообщили о том, что Ксения нашлась. Где именно находилась девушка все это время, не сообщается.