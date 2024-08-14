Жительница Сальска Ростовской области обнаружила в трубопроводе червей

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Жительница Сальска Ростовской области Алина Ткачева поделилась в социальных сетях 14 августа пугающими кадрами, которые она обнаружила в водопроводных трубах.У женщины забился кран на кухне. Она решила самостоятельно разобрать сантехнический прибор и увидела нечто шокирующее: из трубы полезли черви, причём их было больше десятка.- Это было похоже на фильм ужасов, — рассказывает Алина Ткачева. — Вот какого качества у нас вода.Местные жители неоднократно жаловались на качество водопроводной воды. По их словам, вода источает зловонный запах. Возможно, именно беспозвоночные стали причиной этого неприятного запаха.