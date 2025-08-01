В Батайске спасли на Соленом озере бабушку и внучку

Фото: Дондей

В Батайске на Солёном озере едва не случилась трагедия. Об этом рассказали свидетели происшествия.Инцидент произошел 1 августа. Бабушка с внучкой, которой было десять лет, решили провести время на пляже. Девочка плавала в специальном круге, а бабушка наблюдала за ней с берега. Внезапно их унесло течением, и они оказались за пределами зоны для купания. Девочка и бабушка начали кричать, чтобы привлечь внимание.Спасатели на берегу и на вышке увидели, что люди тонут и кричат. Двое молодых людей быстро среагировали, бросились в воду и вытащили их на берег.К счастью, всё закончилось благополучно.