Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Батайске спасли на Соленом озере бабушку и внучку

В Батайске спасли на Соленом озере бабушку и внучку
В Батайске на Солёном озере едва не случилась трагедия. Об этом рассказали свидетели происшествия.

Инцидент произошел 1 августа. Бабушка с внучкой, которой было десять лет, решили провести время на пляже. Девочка плавала в специальном круге, а бабушка наблюдала за ней с берега. Внезапно их унесло течением, и они оказались за пределами зоны для купания. Девочка и бабушка начали кричать, чтобы привлечь внимание.

Спасатели на берегу и на вышке увидели, что люди тонут и кричат. Двое молодых людей быстро среагировали, бросились в воду и вытащили их на берег.

К счастью, всё закончилось благополучно.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.